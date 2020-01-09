Ежегодно облгазы незаконно отбирают газа на 10 миллиардов гривень - оператор ГТС

Главная задача компании в ближайшее два года полностью решить эту проблему.

Ежегодно операторы газораспределительных сетей (облгазы) несанкционированно отбирают из газотранспортной системы газ на сумму порядка 10 миллиардов гривень.

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Об этом заявил на брифинге генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"У нас не решена проблема несанкционированного отбора газа. Ежегодно отбирается из нашей системы газ на сумму порядка 10 миллиардов гривень. Это так называемые небалансы. До сих пор эта проблема не решена. Будет очень обидно, если те дополнительные средства, которые мы получим за транзит и которые мы могли бы в виде дивидендов заплатить нашему собственнику, будут продолжать перетекать в карманы облгазов", - сказал Макогон.

Он добавил, что главная задача компании в ближайшее два года полностью решить эту проблему.

Как сообщал УНИАН, в январе 2019 года глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что общий долг облгазов, большинство из которых принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу, перед "Нафтогазом" составил около 60 миллиардов гривень по состоянию на начало года.