Санкции США против "Северного потока-2" помогли Украине заключить новый контракт на транзит газа с Россией – Пристайко

По словам министра, до подписания закона о санкциях против проекта Россия не имела желания заключать соглашение.

Предусмотренные законом об оборонном бюджете США на 2020 год санкции против компаний, которые обеспечивают строительство газопровода «Северный поток-2», помогли Украине заключить новый контракт на транзит газа с Россией.

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Об этом в интервью немецкой газете "Bild" заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«В начале переговоров Россия не имела желания заключать соглашение, они хотели максимум на год и на очень плохих для нас условиях. Кроме того, они говорили, что, мол, мы не спешим, мы можем заключить в этом году, можем позже. Договоренность, на которую нам наконец удалось выйти, гораздо лучше. Не идеальна, но санкции США помогли нам достичь ее, да», - сказал министр.

При этом Пристайко отметил, что вопрос санкций в отношении немецких компаних, которые обеспечивали строительство газопровода в обход Украины, был очень чувствительным, поскольку для нашей страны важна поддержка Германии, но проект представляет угрозу и для всех стран ЕС.

«Это - очень чувствительный вопрос. Ведь, с одной стороны, мы ценим то, что делает для нас Германия, и не были в восторге от того, что любой немецкий проект попадет под санкции. С другой стороны, мы постоянно подчеркивали в ходе переговоров с немецкими партнерами то, что речь идет о плохом проекте для Германии, ЕС и Украины. Однако мы не имеем отношения к этим санкциям», - пояснил министр.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет, согласно которому «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, предусматривающий, в частности, санкции против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

30 декабря стало известно, что швейцарская компания Allseas, суда которой прокладывали трубы для газопровода «Северный поток-2», прекратила работы в Балтийском море.

31 декабря в Кремле заявили, что газопровод «Северный поток-2» будет построен, но говорить о сроках завершения реализации проекта преждевременно. Ранее «Северный поток-2» планировали запустить 1 января 2020 года.