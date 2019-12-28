Пристайко объяснил, как запуск "Северного потока-2" повлияет на Германию и Францию

По его словам, введение в эксплуатацию нового газопровода будет способствовать усилению зависимости от российских энергоресурсов.

Германия и Франция должны быть осторожны, чтобы не попасть в энергетическую зависимость от России из-за строительства "Северного потока-2". В то же время Украина гарантирует транзит газа в Европу.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому RND, пишет 24 канал.

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По его словам, введение в эксплуатацию нового газопровода будет способствовать усилению зависимости от российских энергоресурсов.

"Вы строите газопровод "Северный поток-2", чтобы сделать себя еще более независимой от поставок газа через Украину. Но помните: источником газа остается Россия", – отметил Пристайко.

Он добавил, что если россияне перестанут поставлять газ, то трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют. Зато в Украине хранилища газа заполнены.

"И мы гарантируем поставки газа через трубопроводы", – подчеркнул министр.

Отметим, "Северный поток-2" – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС. Из-за него "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Сейчас готов примерно на 92%.

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