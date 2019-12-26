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Будут сняты все аресты с "Газпрома": в РФ объяснили, почему согласились на новое соглашение о транзите газа

08:40, 26 декабря 2019
Энергетика
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/ Фото УНИАН Договоренности между Украиной и РФ предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации на 10 лет/ Фото УНИАН

Об этом в интервью РБК заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

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«До 29 декабря будет подписано мировое соглашение, будут отозваны все иски, сняты все аресты с имущества «Газпрома» в Европе. Таким образом, мы обнулим все взаимные судебные претензии, как и планировали», – рассказал он.

В то же время Россия будет настаивать на выплате долга Украины по евробондам на 3 миллиарда долларов. По словам российского министра, этот вопрос на переговорах с Киевом не поднимали.

«Это две разные темы. И мы на переговорах по газу этого вопроса не касались. Обсуждали только урегулирование задолженности между «Газпромом» и «Нафтогазом». Однако тема евробондов остается на повестке дня. Россия продолжает работу по взысканию этой задолженности», – заявил Новак.

Как сообщал УНИАН, по итогам переговоров 20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие российского газового монополиста выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

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Теги: #Россия#Газпром#транзит газа