В России признали, что "Северный поток-2" нечем достраивать

У российского трубоукладчика нет ресурсов, чтобы вовремя достроить "поток".

Проектирование судов на строительство «Северного потока-2» займет полтора-два года. Само же строительство можно завершить за три-четыре года.

Об этом в эфире кремлевского телеканала сообщил президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

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«К сожалению, это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля. Поэтому в меньшие сроки мы не уложимся», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, предусматривающий, в частности, санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода «Северный поток-2» из-за вступления в силу закона об оборонном бюджете США.

Проектом предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Строительство нового трубопровода в обход Украины планировали завершить к концу 2019 года, однако из-за отказа Дании предоставить разрешение на работы в ее территориальных водах компания Nord Stream 2 планирует продолжить строительство газопровода зимой и весной 2020 года. Соответствующее разрешение Дания предоставила лишь в конце октября 2019 года.