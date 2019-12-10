АМКУ оштрафовал 16 облгазов Фирташа за доначисления в платежках

По информации АМКУ, компании с октября 2018 по август 2019 года доначисляли объемы использованного бытовыми потребителями природного газа сверх объемов, определенных счетчиками.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал 16 операторов газораспределительных сетей (облгазов) на 278 млн грн и обязал их осуществить перерасчет бытовым потребителям. Об этом говорится в сообщении АМКУ.

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Комитетом было установлено, что: группы «Киевоблгаз», «Винницагаз», «Волыньгаз», «Львовгаз», «Запорожгаз», «Харьковгаз», «Хмельницкгаз», «Ривнегаз», «Сумыгаз», «Черновцыгаз», «Черниговгаз», «Закарпатгаз», «Днепропетровскгаз», «Житомиргаз», «Николаевгаз», «Ивано-Франковскгаз» в период с декабря 2015 года по август 2019 года занимали монопольное (доминирующее) положение на рынках комплексной услуги по распределению и поставке природного газа бытовым потребителям в пределах соответствующих территорий.

В АМКУ отметили, что эти компании с октября 2018 по август 2019 при осуществлении коммерческих расчетов доначисляли объемы использованного бытовыми потребителями природного газа сверх объемов, определенных счетчиками, то есть, злоупотребляли своим монопольным (доминирующим) положением на указанном рынке.

«Таким образом, действия указанных компаний привели к ущемлению интересов потребителей, что было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке», - говорится в сообщении.

За указанные нарушения Антимонопольный комитет наложил такие штрафы на компании:

«Винницагаз» - 21 млн грн, «Волыньгаз» - 13 млн грн, «Днепропетровскгаз» - 34 млн грн, «Житомиргаз» - 11 млн грн, «Закарпатгаз» - 18 млн грн, «Запорожгаз» - 14 млн грн, «Ивано-Франковскгаз» - 10 млн грн, «Киевоблгаз» - 49 млн грн, «Львовгаз» - 13 млн грн, «Николаевгаз» - 14 млн грн, «Ривнегаз» - 5 млн грн, «Сумыгаз» - 10 млн грн, «Харьковгаз» - 33 млн грн, «Хмельницкгаз» - 12 млн грн, «Черновцыгаз» - 7 млн грн, «Черниговгаз» - 13 млн грн.

Также АМКУ обязал ответчиков прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, устранить последствия нарушения путем осуществления перерасчета бытовым потребителям в части определения фактического объема потребления (распределения) природного газа по объекту бытового потребителя на основании данных счетчика газа, начиная с октября 2018 года.

Указанные 16 операторов газораспределительных сетей (облгазы) входят в "Региональную газовую компанию" (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Как сообщал УНИАН, ранее по результатам проверки Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), уже накладывала максимальный штраф на операторов ГРС и обязывала их провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым осуществлялись такие доначисления и прекратить их проводить.

В ответ на это компании заявляли, что не согласны с результатами проверки и будут оспаривать их в судебном порядке.