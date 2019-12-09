Украина и Польша будут совместно искать газ на Львовщине

Польская PGNiG и компания «ЭРУ» подписали соглашение о совместной разведке и эксплуатации месторождения во Львовской области. Разведочные работы на месторождении начнутся немедленно после получения всех необходимых согласований и разрешений.

Крупнейшая государственная газовая компания Польши – PGNiG и ERU Management Services (американская материнская компания группы ERU) подписала соглашение о сотрудничестве в области разведки и эксплуатации углеводородов в западной части Украины, возле границы с Польшей, говорится в сообщении ERU.

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Соглашение между компаниями предусматривает совместную деятельность по лицензии на углеводородном участке, расположенном во Львовской области (вблизи польской границы). В первую очередь будет пробурена разведочная скважина глубиной до 2500 метров и проведены геофизические исследования для проектирования места расположения следующих скважин. Разведочные работы начнутся немедленно после получения всех необходимых согласований и разрешений.

Сообщается, что сейчас добыча газа из Перемышльского месторождения составляет 0,48 млрд кубометров в год, но в 1971 году она достигала 3,7 млрд кубометров. Согласно официальным документам, запасы месторождения составляли около 74 млрд кубометров природного газа, из которых 65 млрд уже добыто.

Однако, благодаря последним геофизическим исследованиям и повторному анализу ранее собранных данных, PGNiG ожидает, что Перемышльское месторождение может содержать дополнительных 20 млрд кубометров газа. Эти предположения были подтверждены новыми разведочными скважинами и реконструкцией старых скважин, осуществленными PGNiG за последние 3 года.

Отмечается, что PGNiG и ERU занимаются экспортом природного газа в Украину с 2016 года. Компании также совместно поставляли газ для нужд украинской газотранспортной системы и государственного предприятия «Укртрансгаз».

В августе 2019 года PGNiG приобрела американский СПГ для ERU, который после регазификации в терминале имени президента Леха Качиньского в польском Свиноуйсьце был продан ERU для размещения в украинских газовых хранилищах.

Справка УНИАН. «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) – группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике.

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) занимается разведкой и добычей природного газа и сырой нефти, а также импортом, хранением, продажей, распределением газообразного и жидкого топлива, производством тепла и электроэнергии, предоставляя, кроме этого, услуги по геофизике и бурению.