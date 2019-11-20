Судно с американским сжиженным газом для Украины прибыло в польский порт

Согласно сообщению посольства, это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости.

Судно с американским сжиженным газом для Украины уже прибыло в польский терминал Свиноуйсьце, говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

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«Судно, которое перевозило СПГ (сжиженный природный газ) для Украины, вчера прибыло в терминал СПГ Свиноуйсьце (Польша) на Балтийском море - это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 августа польский PGNІG и "Энергетические ресурсы Украины" договорились о поставках в Украину через Польшу американского газа.

Польская нефтегазовая компания (PGNІG) приобретает сжиженный газ у США, который будет продан компании "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) после процесса регазификации.

Украина в 2018 году импортировала 10,39 млрд куб. м природного газа на общую сумму 3,12 млрд долл.

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома».