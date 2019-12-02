Судебные слушания по взысканию с "Газпрома" долга состоятся 4 декабря – Витренко

Если они пройдут успешно, "Нафтогаз" сможет начать получать средства примерно уже с апреля.

Ключевые судебные слушания по взысканию с "Газпрома" около 3 миллиардов долларов, согласно решению Стокгольмского арбитража, состоятся 4 декабря в Амстердаме.

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Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Уже завтра я направляюсь в Амстердам, где послезавтра (4 декабря - УНИАН) должны состояться ключевые судебные слушания по взысканию с "Газпрома" около 3 миллиардов долларов. Если они пройдут успешно, мы сможем начать получать средства уже примерно с апреля, то есть в считанные месяцы", - написал Витренко.

При этом он отметил, что ситуация вокруг трехсторонних переговоров и по транзиту, и по арбитражам, является сложной, но позиция Украины остается неизменной.

"Поэтому важно не терять бдительность, но и не срываться. Наша позиция неизменна. Мы конструктивные и неконфликтные, но мы не можем отойти от европейских правил. И об арбитражах, как уже выигранных, так и новых, мы забыть не можем. При этом мы даже не останавливаем процесс принудительного взыскания", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов.

С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

В конце мая 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 миллиарда долларов в зарубежных судах. Процессы по аресту активов "Газпрома" проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".