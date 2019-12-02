Оржель рассказал, от чего зависят прямые поставки российского газа в Украину
Украинская сторона на переговорах по транзиту газа после 2020 года будет привязывать вопрос о прямых поставках газа из РФ к вопросу компенсации долгов "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
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Об этом на брифинге заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
«Они («Газпром» - УНИАН) ставят вопрос о прямых поставках газа в Украину. Мы соответственно ставим вопрос о том, что есть определенные обязательства на уровне арбитражей. Если это связывается с поставками, то мы поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов», - сказал он.
По словам министра, в вопросах объемов и сроков поставки Украина максимально координируется с европейской стороной, поскольку для них это также критически важные моменты.
Как сообщал УНИАН, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель допустил, что очередной раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом состоится 5 декабря.
15 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности снизить цену на газ для Украины на 20-25%.
На что исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ответил, что предложенная Россией цена российского газа для Украины на 20-25% ниже не является скидкой, поскольку "Газпром" при прямых поставках не платит за его транспортировку.
При этом топ-менеджер НАК подчеркнул, что скидка в 20-25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от 3 млрд долларов, которые должен уплатить "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража.