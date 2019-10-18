Газ для Украины может быть на 20% дешевле, если «Газпром» прекратит злоупотреблять монополией - «Нафтогаз»

По словам топ-менеджера НАК, «Газпром» должен прекратить блокировать экспорт газа из Средней Азии в Украину и в Европейский Союз.

Импортный газ для Украины может быть на 20% дешевле при условии, что российский «Газпром» не будет злоупотреблять своим монопольным положением на европейском рынке, считает исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

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«Подтверждаю, что цена на импортный газ для Украины может быть на 20% ниже. И для этого даже не обязательно заключать контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», или другой украинской компанией. Для этого необходимо, чтобы "Газпром" в соответствии с европейскими правилами не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке», - написал он в Facebook.

Витренко пояснил, что злоупотребление, в частности, выражается в том, что «Газпром» отказывает европейским компаниям перенести точки передачи газа на границу Украина-РФ и не только.

«А также необходимо, чтобы «Газпром» предлагал свопы другим газодобывающим компаниям в РФ. Забирая у них газ внутри РФ и возвращая его на границе Украина-РФ, таким образом он выполняет предусмотренную законодательством РФ функцию единого экспортного канала», - пояснил Витренко.

Также, по словам топ-менеджера НАК, необходимо, чтобы «Газпром» перестал фактически блокировать экспорт газа из Средней Азии в Украину и в Европейский Союз.

«Мы за то, чтобы "Газпром" осуществлял транзит газа через Украину по европейским правилам. Логично, чтобы по поставкам газа тоже действовали в соответствии в европейскими правилами», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в начале мая «Нафтогаз Украины» подал жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия российской компании «Газпром».