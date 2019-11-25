В Украине ликвидируют убыточные госшахты: что будет с горняками

Министр отметил, что 3 млн тонн угля, которые дает государственная угольная отрасль, не соответствуют тем затратам, которые несет госбюджет для компенсации заработных плат.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды определяет приоритетной задачей в ближайшее время ликвидировать убыточные государственные шахты, заняться перепрофилированием горняков и создать для них другие рабочие места.

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Об этом заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время презентации главных достижений работы министерства за 2 месяца, а также планов работы до конца 2019 и на последующие несколько лет.

«На сегодня разрабатывается комплексная программа, прописано все по дням, которая отрабатывается с каждым субъектом. К сожалению, будут те шахты - и у нас они есть в графике, - которые не будут иметь перспектив, которые должны быть ликвидированы», - сказал он.

По словам Оржеля, в Украине есть шахты, которые ликвидируются 18 лет.

«Мы должны найти людям новую работу и новые возможности для жизни. Мы будем пытаться перепрофилировать людей. Уже есть определенные договоренности. Надеюсь, что уже в декабре вместе с Всемирным банком, у которого есть мировой опыт реформирования угольной отрасли, начнем реформу», - сообщил он.

Министр отметил, что 3 млн тонн угля, которые дает государственная угольная отрасль, не соответствуют тем затратам, которые сейчас несет госбюджет для компенсации заработных плат.

«Государственная угольная отрасль - убыточная отрасль. 32 тысячи человек работают в отрасли, с семьями порядка 200 тысяч человек, проблемы которых мы должны решить. Мы должны определить на уровне аудита и построить логику, когда эти объекты государственной собственности могут быть приватизированы, отданы в аренду под жесткие инвестиционные обязательства», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в октябре Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило о поиске механизмов вывода угольной отрасли страны из убыточного состояния, в котором она пребывает более десяти лет.

Также в ведомстве начали проводить аудит эффективности работы всех государственных шахт.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете на 2019 год, предусматривающие погашение задолженности на выплату зарплат шахтерам еще на 1 млрд грн.