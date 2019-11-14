Зеленский заявил о погашении долгов по зарплате шахтерам на 1 миллиард гривень
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о погашении задолженности по заработной плате шахтерам на общую сумму 1 миллиард гривень.
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Об этом он сообщил в Facebook.
"Задолженность по заработной плате шахтерам погашена! Спасибо Министерству финансов Украины за то, что услышали и решили проблему", - написал он.
По словам Зеленского, вчера, 13 ноября, "шахтерам Донбасса, Луганщины, Волыни и Львовщины перечислен 1 миллиард гривень. Деньги уже на счетах государственных шахт. Руководству осталось перевести их на счета своих работников".
"Люди всегда были и будут нашим приоритетом. А обеспечение отечественного производства угольной продукции является важнейшим для энергетической независимости Украины. Спасибо всем, кто приобщился к решению этого вопроса", - подчеркнул президент.
Как сообщал УНИАН, 9 октября премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства заявил, что Кабинет министров в ближайшее время внесет изменения в государственный бюджет Украины, которые позволят выделить 1 миллиард гривень на погашение долгов по зарплате шахтерам.