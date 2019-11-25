Меры Кабмина помогли снизить тарифы на электроэнергию для промышленности – «АрселорМиттал Кривой Рог»

В частности, тариф на распределение электроэнергии с августа было уменьшено с 62,55 до 49,76 грн/МВт-час, на ее передачу – с 347,43 до 311,14 грн/МВт час, а с сентября еще почти в два с половиной раза – до 116,54 грн/МВт час.

Правительство Украины сдержало свое обещания - до ноября тарифы на электроэнергию для промышленности вернулись к уровню июня.

Об этом заявил начальник управления закупки сырья администрации по снабжению «АрселорМиттал Кривой Рог» Олег Айко, сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, что в июле после введения новой модели оптового энергорынка платежи за электроэнергию в «АрселорМиттал Кривой Рог» и других промпредприятий выросли практически на 20%, что вызвало вал критики в адрес власти. В середине августа Владимир Зеленский инициировал совещание в Офисе президента с участием всех заинтересованных сторон, в том числе промышленников. «Нас тогда заверили, что ряд мероприятий помогут нивелировать такой резкий скачок цен, и в октябре промышленность сможет это почувствовать. Сейчас по своим платежам мы видим, что правительство нас услышало», - отмечает Айко.

В частности, тариф на распределение электроэнергии с августа был уменьшен с 62,55 до 49,76 грн/МВт час, на ее передачу – с 347,43 до 311,14 грн/МВт час, а с сентября еще почти в два с половиной раза – до 116,54 грн/МВт час. Цена на РСВ (рынок на сутки вперед) тоже постепенно снижалась. Если в июле – октябре она колебалась в среднем от 1570 до 1630 грн/МВт час, то за 25 дней ноября опустилась в среднем до 1328,36 грн/МВт час. «Благодаря этим понижениям ценовые перекосы на энергорынке были устранены», - констатируют в администрации по снабжению «АрселорМиттал Кривой Рог».

Однако расслабляться реальному сектору рано, считает Айко. Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила для обсуждения проекты тарифов НЭК «Укрэнерго» на 2020 год. Речь идет о повышении с первого января тарифов на передачу электроэнергии с 116,54 до 131,71 грн/МВт час (+13%) и на диспетчеризацию с 8,03 до 9,94 грн/МВт час (23,6%).

«Хотелось бы, чтобы при обсуждении этого проекта также было учтено мнение промпредприятий. Прежде всего – энергоемких и ориентированных на экспорт отраслей, к которым относится металлургия. Сейчас она переживает не лучшие времена из-за значительного падения цен на мировых рынках и объемов производства, и в этих условиях себестоимость металлопродукции приобретает ключевое значение», - подчеркивает представитель «АрселорМиттал Кривой Рог».