Глава МИД Германии: транзит российского газа через Украину должен продолжаться после 2019 года

По словам Мааса, Германия хочет быть и в будущем хорошим и надежным партнером для Украины.

Федеральный министр иностранных дел Германии Гайко Маас подчеркнул, что транзит российского газа через территорию Украины должен продолжаться после 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко пресс-конференции в Киеве.

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«Мы поддерживаем переговоры, касающиеся газового транзита через Украину. Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года», - заявил он

Маас отметил, что хочет убрать определенные спекуляции вокруг темы газа, которые возникли в последнее время. «Я хочу убрать некоторые спекуляции, которые были в последние дни. Немецкий Бундестаг принял Европейскую директиву по газу именно так, как мы это и обещали», - сказал глава МИД ФРГ.

«Мы хотим быть для Украины и в будущем хорошим и надежным партнером и поддерживаем украинское правительство в продолжении пути реформ», - подчеркнул министр.