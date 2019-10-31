"Северный поток-2" укрепляет Россию и ослабляет Европу - Зеленский

По словам президента, разрешение Дании на строительство газопровода "Северный поток-2" на своей территории не было неожиданным для украинских властей.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя разрешение Датского энергетического агентства на строительство газопровода "Северный поток-2" на своей территории, подчеркнул, что "Северный поток-2" укрепляет Россию и ослабляет Европу.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции по результатам заседания Комиссии Украина - НАТО в Киеве.

"Это не просто вопрос строительства "Северного потока-2", это не просто вопрос энергетической безопасности, это вопрос геополитический. Поэтому я скажу откровенно, что это укрепляет Россию и ослабляет Европу. Это моя точка (зрения) и не только моя, а нашего правительства", - заявил президент.

"Мы понимали, что так может произойти... Я лично и наше правительство были готовы к такому решению", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 километров.

Проектом предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Луга и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции.

В начале мая 2018 года компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".