"Нафтогаз" создал компанию по закупке и продаже нефтепродуктов
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" создала в составе дивизиона "Нефть" специализированную компанию "Нафтогаз Ойл Трейдинг", которая будет заниматься закупкой и продажей нефтепродуктов и нефтехимических продуктов в интересах всех предприятий группы, а также будет вести самостоятельную трейдинговую деятельность.
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Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что такая централизация позволит существенно повысить эффективность и прозрачность операций по покупке-продаже нефтепродуктов в интересах предприятий группы "Нафтогаз".
Сообщается, что "Нафтогаз Ойл Трейдинг" также должен стать полноценным участником рынка нефтепродуктов и приносить группе "Нафтогаз" дополнительный доход за счет трейдинговой деятельности.
"Нафтогаз Ойл Трейдинг" будет осуществлять закупку/продажу нефтепродуктов как собственного производства группы "Нафтогаз", так и продукции других производителей.
Руководителем компании назначен Юрий Кузьмин, который с 2015 года отвечает за торговые операции с жидкими углеводородами и закупку сырья в компании "Укргазвыдобування". Торговлей нефтепродуктами Юрий Кузьмин занимается с 2004 года.
Как сообщал УНИАН, в январе 2019 года "Нафтогаз" в рамках реализации корпоративной стратегии группы утвердил создание профильных дивизионов "Газ" и "Нефть".
Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.