Троекратный рост тарифов на транспортировку газа является катастрофой для всего рынка – нардеп

Свое возмущение опубликованным проектом ООО "Оператор ГТС Украины" высказал ряд ассоциаций.

Инициативу новообразованного ООО "Оператор ГТС Украины", дочернего общества "Укртрансгаз" о фактически трехкратном повышении тарифов на газ, раскритиковали участники рынка.

Как передает 5 канал, свои аргументы "Оператор" выложил на специальном заседании, которое анонсировалось как открытое, но прессу на него не пустили. Также на нем отсутствовали представители Министерства финансов, регуляторного комитета и других государственных органов. А сами инициаторы, как отмечают участники, оказались не компетентными дать ответы на поставленные вопросы.

"Мы так и не смогли получить никакого квалифицированного ответа на этом заседании. Инициаторы его не могли объяснить ключевых моментов, таких как нулевая ставка транзита, что берется в расчет", – отметил народный депутат Муса Магомедов.

Вместе с тем, информацию о повышении тарифов "Оператор ГТС Украины" обнародовал на своем сайте. Согласно проекту – уже с декабря тарифы могут вырасти кое-где втрое. Участники встречи в своих мнениях были единоголосны: такие цифры неподъемные для реального сектора.

"Это "сырой" проект. Его цифры ничем не подтверждены. Он приведет к тому, что для потребителей цена увеличится втрое. Это катастрофически, как для населения, так и для промышленности", – добавил Магомедов.

Свое возмущение опубликованным проектом высказали и ряд ассоциаций. В силу отсутствия на собрании представителей компетентных государственных органов и всех юридических полномочий у ООО "Оператор ГТС Украины", они вообще поставили под сомнение легитимность такой инициативы и самого собрания.