В России заявили, что строительство второй ветки "Турецкого потока" завершится в следующем году

По словам Лаврова, Болгария проинформировала Россию о начале строительства участка для транспортировки газа по второй ветке «Турецкого потока».

Болгария проинформировала Россию о начале строительства участка для транспортировки газа по второй ветке «Турецкого потока» в обход Украины.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Болгария Екатериной Захариевой.

«Наши болгарские коллеги информировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке «Турецкого потока», и, как сообщила госпожа министр, соответствующая церемония с участием премьер-министра Болгарии, посла РФ в Болгарии состоялась буквально сегодня», - отметил Лавров.

По его словам, партнеры по проекту намерены завершить работы в течение 2020 года.

***«Турецкий поток» — газопровод протяженностью порядка 1 тыс. км, проходящий по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию. Его первая нитка, строительство которой завершилось в апреле 2018 года, предназначена для турецкого рынка, вторая — для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой ветки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

Государственный газовый оператор Болгарии подписал контракт на 1,1 млрд евро (1,2 млрд долларов) с группой из Саудовской Аравии на строительство газопровода, по которому российский газ будет транспортироваться в Европу в обход Украины.

Контракт между государственным оператором «Булгартрансгаз» и консорциумом Arkad из Саудовской Аравии предполагает прокладку трубопровода протяженностью 474 км от южной границы Болгарии с Турцией до ее западной границы с Сербией. Планируется, что он, в качестве ответвления от газопровода «Турецкий поток», будет поставлять газ в Сербию, Венгрию и Австрию в обход Украины.