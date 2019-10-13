Нечестно говорить, что строительство "Северного потока-2" может быть прекращено – Минобороны ФРГ

По словам министра, правительство Германии делает все, чтобы побеспокоиться о безопасности стран Восточной Европы во время переговоров с Россией.

Министр обороны Германии и президент Христианско-демократического союза (ХДС) Анегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что пока не существует возможности остановить строительство российского газопровода «Северного потока-2».

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«Северный поток-2» – сложный проект. Я это очень знаю... Было бы нечестно создавать впечатление, что, учитывая текущее состояние работы и заключенные договоры, строительство все еще может быть прекращено», – заявила она.

При этом министр заверила, что правительство Германии делает все, чтобы во время переговоров с Россией поднимался вопрос безопасности стран Восточной Европы.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам президента Украины Зеленского, Россия сможет «выкрутить нам руки» запуском газопровода «Северный поток-2».