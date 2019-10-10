Россия сможет «выкрутить нам руки» запуском газопровода «Северный поток-2» - Зеленский

По словам Зеленского, Украину в этом вопросе уже поддержали Америка, Польша и Дания, за что президент выразил им благодарность.

Россия сможет «выкрутить руки» Украине в случае ввода в эксплуатацию обходного газопровода "Северный поток-2", поэтому наша страна благодарна странам, которые оказали поддержку и ввели санкции против строительства объекта.

Читайте такжеСША могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2" – сенатор

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона.

"Мы благодарны европейцам, и они действительно нас поддерживают, но мне нужен стратегический партнер. И пока против "Северного потока-2", введены санкции именно Америкой. И я им благодарен. Для нас это энергетическая безопасность, потому что вы знаете, через "Северный поток-2" нам выкрутят руки полностью. Россия нам сможет выкрутить руки", - сказал он.

По словам Зеленского, в этом вопросе Украину поддержали Америка, Польша и Дания, за что президент выразил им благодарность.

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Новый трубопровод в обход Украины строят рядом с уже существующим "Северным потоком-1". Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российский Усть-Луг и немецкий Грайфсвальд.

Украина, США и ряд европейских стран выступают против строительства "Северного потока-2". В свою очередь Германия активно лоббирует строительство газопровода.

По оценкам экспертов, в результате прекращения транзита газа через территорию Украины наша страна может потерять почти 3 млрд долларов доходов в год.