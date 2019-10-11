«Нафтогаз» уплатил в бюджет почти 84 миллиарда гривень

Поступления от предприятий группы «Нафтогаз» составили около 15% общих доходов государственного бюджета за девять месяцев 2019 года.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-сентябре 2019 года уплатила в государственный и местные бюджеты около 83,7 млрд грн налогов и дивидендов, сообщает пресс-служба компании.

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«По оперативным данным, за январь-сентябрь 2019 года предприятия группы «Нафтогаз» уплатили в государственный и местные бюджеты около 83,7 млрд грн налогов и дивидендов», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, поступления от предприятий группы «Нафтогаз» составили около 15% общих доходов государственного бюджета за девять месяцев 2019 года.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в 2018 году уплатил в государственный бюджет 137,8 млрд грн налогов и дивидендов, что на треть больше, чем в 2017 году.

В 2017 году «Нафтогаз» уплатил в госбюджет более 107,3 млрд грн налогов и дивидендов.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.