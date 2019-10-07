"Нафтогаз" создает компанию для трейдинга нефтепродуктами

Новообразованная компания будет закупать/продавать все объемы нефтепродуктов и нефтехимии в рамках группы "Нафтогаз".

НАК "Нафтогаз Украины" одобрила создание в рамках дивизиона "Нефть" новой компании "Нефтегаз Ойл Трейдинг", которая будет специализироваться на трейдинге продуктов нефтепереработки.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

Уставный капитал новой компании будет принадлежать АО "Укртранснафта" - компании, на основе которой создавался дивизион "Нефть". Компания будет торговать как импортными нефтепродуктами, так и ресурсом, производимым Шебелинским заводом.

"Нефтегаз Ойл Трейдинг" будет закупать/продавать все объемы нефтепродуктов и нефтехимии в рамках группы "Нафтогаз", - проинформировал заместитель главы дивизиона по коммерческим вопросам Сергей Федоренко.

Как сообщалось, в конце августа "Укргаздобыча" подписала контракт со специмпортером белорусских нефтепродуктов ООО "БНК-Украина" на поставку 20 тысяч тонн дизельного топлива в месяц. По имеющейся информации, договор рассчитан до конца 2019 года, с возможностью продления.

Справка:

АО "Укргаздобыча" владеет одним из двух работающих в Украине НПЗ - Шебелинским - с годовым объемом переработки сырья около 500 тысяч тонн. В 2018 году Шебелинский завод произвел 130,6 тысячи тонн бензина, 85,1 тысячи тонн - ДТ, 31,3 тысячи тонн - мазута.

Основной объем ДТ используется для нужд производственных подразделений "Укргаздобычи", часть реализуется через открытые биржевые торги.

В 2019 году Шебелинский ГПЗ вместе с отделом реализации нефтепродуктов УГД вошел в дивизион "Нефть" НАК "Нафтогаз Украины". Ключевым направлением деятельности дивизиона должен стать трейдинг.