Апелляция на решение Стокгольмского арбитража по делу Нафтогаза и Газпрома состоится 9 октября

По этому решению Украина теперь не должна платить «Газпрому» 80 млрд долларов.

В Стокгольме завтра, 9 октября, начинаются слушания относительно решения арбитража по контракту на поставки газа между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом", согласно которому было отменено положение контракта «бери или плати».

Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Наверное символично, что День юриста встречаю в Стокгольме, где вместе с лучшими юристами мира готовимся к слушаниям в апелляционном суде по решению арбитража против «Газпрома». Первое дело (а их всего три) касается, прежде всего, решение арбитража, которое обнулило наши обязательства по положениям контракта «бери или плати». По этому решению Украина теперь не должна платить «Газпрому» 80 млрд долларов. Неудивительно, что они хотят его обжаловать. Слушания начинаются завтра», - написал Витренко.

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Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В марте 2018 года «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.