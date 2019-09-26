Вопреки санкциям США: Венесуэла намерена увеличить поставки нефти на Кубу

По меньшей мере два танкера на этой неделе вышли из венесуэльских портов.

Венесуэльская государственная компания PDVSA планирует увеличить объем поставок нефти на Кубу, которая в последние две недели столкнулась с острой нехваткой топлива из-за санкций со стороны США.

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Об этом в среду сообщает агентство Reuters.

По его данным, по меньшей мере два танкера на этой неделе вышли из портов Венесуэлы, еще девять находящихся под управлением судоходного подразделения PDVSA встали в очередь на погрузку нефти и топлива, отправляющихся на Кубу. Отмечается, что большую часть своих танкеров компания намерена использовать для экспорта топлива на остров. Ранее сообщалось, что из-за санкций PDVSA в несколько раз увеличила поставки нефти на Кубу.

В течение двух недель наблюдаются серьезные перебои поставок топлива на остров, что серьезно отражается на ряде секторов его экономики. На тех автозаправочных станциях Гаваны, где имеется в наличии бензин, выстраиваются длинные очереди.

Как сообщал УНИАН, США ввели санкции против PDVSA 28 января. По американским данным, в результате поставки нефти из Венесуэлы в США резко упали.

Позже в апреле власти США внесли в санкционный список две компании, работающие в нефтяном секторе Венесуэлы, один принадлежащий им танкер, задействованный в перевозках нефти из Боливарианской Республики на Кубу, а также 34 судна государственной нефтяной компании PDVSA.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.