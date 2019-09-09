Новый министр энергетики и защиты окружающей среды назвал приоритеты в энергетической сфере

Он отметил, что сейчас нефтегазовая отрасль Украины работает эффективно, а украинская ГТС - одна из самых сложных трубопроводных систем в мире.

На своем посту новый министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель будет пытаться увеличить объемы добычи газа и нефти и работать на достижение энергонезависимости.

Об этом Оржель сообщил в Facebook.

«Одним из приоритетов для укрепления энергетической безопасности является наращивание собственной газо-нефтедобычи, диверсификация поставок энергоресурсов и достижение энергетической независимости», — отметил министр.

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Он отметил, что сейчас нефтегазовая отрасль Украины работает эффективно, а украинская ГТС - одна из самых сложных трубопроводных систем в мире. Однако министр поставил ряд задач, которые необходимо выполнить в этой области.

В частности, Оржель планирует продолжить формирование конкурентного нефтегазового рынка, внедрять новейшие технологии в сфере добычи, развивать новые нефтегазовые месторождения.

Ранее стало известно, что Оржель возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах о транзите газа. Также министр анонсировал новые законопроекты о стимулировании добычи газа.

Также Оржель сообщил, что его ведомство проведет ревизию всех решений Министерства энергетики и Министерства экологии, а также пересмотрит энергетическую стратегию Украины, поскольку «она не выполняется».

Кроме того, Оржель объяснил логику объединения министерств экологии и энергетики в одно ведомство. Так, по его словам, это будет способствовать пересмотру подходов к энергетической и экологической политике и позволит устранить конфликт между политиками министерств.