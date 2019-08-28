Оператор газотранспортной системы Украины сократил убыток в два раза

За 6 месяцев 2019 года чистый доход компании от реализации продукции сократился на 2,1% - до 26,6 млрд грн.

Оператор газотранспортной системы Украины - компания "Укртрансгаз" в январе-июне 2019 года сократила убыток по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 1,9 раза - до 9,421 млрд грн.

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Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на ее сайте.

Согласно отчету, за 6 месяцев 2019 года чистый доход компании от реализации продукции сократился на 2,1% - до 26,58 млрд грн, а валовой убыток сократился в 3,19 раза - до 2,304 млрд грн по сравнению с январем-июнем 2018 года.

Себестоимость реализованной продукции составила 28,88 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году "Укртрансгаз" увеличил чистый убыток на треть по сравнению с 2017 годом - до 32,6 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».