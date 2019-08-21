Запасаемся на зиму: годовой план по закачке газа выполнен на 40% украинских хранилищ

В связи с достижением плановых показателей "Укртрансгаз" прекратил закачку газа в 4 из 10 ПХГ.

Оператор газотранспортной системы Украины госкомпания «Укртрансгаз» прекратила закачку голубого топлива в четыре из десяти подземных хранилищ газа (ПХГ) в связи с достижением плановых объемов на текущий год, сообщает компания.

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«Укртрансгаз» прекратил закачку голубого топлива уже в четырех из десяти подземных хранилищ в связи с достижением плановых объемов на 2019 год - на Солоховском ПХГ, Краснопартизанском ПХГ, Пролетарском ПХГ, Краснопоповском ПХГ», - сказано в сообщении

Отмечается, что режим закачки газа в среднесуточном объеме 75 млн куб. м продолжается на шести других хранилищах - Бильче-Волыцко-Угерском ПХГ, Угерском ПХГ, Дашавском ПХГ, Богородчанском ПХГ, Опарском ПХГ и Кегичивском ПХГ.

«Техническое обеспечение процесса закачки природного газа в ПХГ является одной из основных задач при подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг. На сегодня запас газа в украинских ПХГ составляет 17,4 млрд кубометров газа, что является наибольшим показателем с 2012 года», - отметили в компании.

По информации пресс-службы, сейчас более 270 компаний пользуются услугами «Укртрансгаза» по хранению объемов газа в ПХГ как в обычном режиме, так и в режиме таможенного склада. По сравнению с прошлым годом количество таких компаний увеличилось на 40%.

Как сообщал УНИАН, Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа 5 апреля. В правительстве планируют до начала отопительного сезона в середине октября накопить в подземных хранилищах более 20 млрд кубометров газа, что позволит спокойно пережить зиму.

Справка УНИАН. Со следующего года Российская Федерация может существенно сократить транзит газа через газотранспортную систему Украины благодаря строительству газопровода в обход нашей страны «Северный поток-2». Трехсторонние переговоры по этому поводу в формате Украина, Россия и Европейская комиссия запланированы на 16 сентября.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину из стран ЕС.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».