Не все украинцы смогут купить газ на зиму по летним ценам: в "Нафтогазе" объяснили, на кого рассчитана услуга

По словам топ-менеджера "Нафтогаза", субсидианты не смогут воспользоваться услугой «Нафтогаза» и закупить газ на зиму по летней цене.

Украинцы, которые получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, не смогут воспользоваться услугой «Газовый запас» и закупить газ по низкой летней цене для использования его в отопительный сезон.

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Об этом в интервью Радио Свобода сказал исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

"Те, кто получают субсидии, и дальше будут получать субсидии. И этот "газовый запас" рассчитан, очевидно, не на них. Но есть люди, которые могут заплатить за газ без субсидии. Для таких потребителей был предложен такой продукт, когда они платят по текущей цене», - сказал он.

По словам Витренко, таким образом, у этой платежеспособной категории граждан зимой будет газ, который они купили по летней, более низкой цене.

«Мы не ожидаем какую-то значительную сумму, эти деньги идут не напрямую, а через облгазсбыты. И еще вопрос, насколько облгазсбыты оплатят эти деньги «Нафтогазу»? Просто интересы потребителей важны сами по себе», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 21 августа «Нафтогаз Украины» запустил новый продукт «Газовый запас» и предлагает бытовым потребителям купить газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

Так, бытовой потребитель сможет закупить до 25 тыс. куб. м газа по цене 4874,42 грн за тыс. куб. м. Воспользоваться предложением можно будет до 25 сентября.