Убытки государственных Энергоатома и Укргидроэнерго от изменения механизмов рынка электроэнергии превысят 10 млрд грн – эксперт

В общем, убыток "Энергоатома" из-за ПСО эксперт оценивает в 10,2 млрд грн.

Изменения к механизму ПСО на рынке электрической энергии, которые в тайном режиме без обсуждения с участниками рынка принял КМУ, окончательно уничтожают рынок и оставляют конкурировать между собой лишь компании – ДТЭК Энерго и Донбассэнерго.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила руководитель программ и проектов Ассоциации «Украинский ядерный форум» Ирина Мерлиця.

Она отметила, что принятые на прошлом заседании КМУ изменения в порядке ПСО позволяли постепенно совершенствовать действующие механизмы, расширять реальную конкуренцию на рынке, снижая цены для промышленных потребителей путем двусторонних контрактов с НАЭК «Энергоатом».

«Зато принятым сегодня решением Энергоатом вообще устраняется из конкурентного сегмента рынка долгосрочных договоров, доля государственного Укргидроэнерго в ПСО увеличивается таким образом, что превышает его возможность работать в базовом режиме – эту разницу ему придется покупать на рынке с убытком», - подчеркнула эксперт.

По ее данным, убытки "Энергоатома" от смены ПСО вырастут еще на 2 млрд грн. В общем, убыток "Энергоатома" из-за ПСО она оценивает в 10,2 млрд грн.

«Таким образом, учитывая по сути летаргическое состояние пока государственного Центрэнерго, не диспетчеризованную зеленую генерацию, на рынке останется конкурировать сам с собой ДТЭК Энерго и частично Донбассэнерго. А чтобы они от такого счастья не завышали цену, их НКРЭКУ будет ограничивать. Затем на новом энергорынке Украины собственно рынка не остается», - подчеркнула Ирина Мерлиця.