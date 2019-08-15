В Украине будут проверять на энергоэффективность лампочки и телевизоры

Документы определяют минимальные стандарты энергоэффективности, это позволит устранить с рынка товары, неэффективно потребляющие энергию.

Кабинет министров Украины принял 10 технических регламентов европейского стандарта по экодизайну бытовых товаров, которые определяют минимальные стандарты энергоэффективности, что позволит экономить электроэнергию при использовании таких приборов.

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Об этом сообщается на правительственном портале.

В частности, технические регламенты касаются экодизайна духовых шкафов, варочных поверхностей и кухонных вытяжек, ламп ненаправленного излучения, посудомоечных машин, водонагревателей и баков-аккумуляторов, компьютеров и компьютерных серверов, люминесцентных и газоразрядных ламп, кондиционеров, телевизоров, офисного оборудования, стиральных машин.

Отмечается, что документы были разработаны Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

"Внедряя системы экодизайна, мы выполняем международные обязательства и имплементируем 125-ю Директиву ЕС", - цитирует пресс-служба главу ведомства Сергея Савчука.

Отмечается, что в первую очередь это позволит устранить с рынка товары, которые неэффективно потребляют энергию. В то же время украинцы смогут покупать и пользоваться энергоэффективным оборудованием, что позволит еще и экономить на коммунальных услугах.

Справка УНИАН. Директива Европейского Союза по экодизайну №125 от 2009 года - инструмент для достижения целей энергоэффективности. Это обязательная правовая основа, согласно которой производители обязаны снижать потребление энергии их продукции в течение срока эксплуатации.