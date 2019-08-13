Энергетический мост "Украина-ЕС" не отвечает интересам государства - глава "Укрэнерго"

По словам Ковальчука, даже успешная реализация проекта не обеспечит условий для конкуренции на рынке электроэнергии Украины.

Расширение энергоострова Бурштынской ТЭС за счет строительства Энергетического моста "Украина-ЕС" является нецелесообразным, несет риски для энергосистемы Украины и не отвечает интересам государства.

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Об этом на пресс-конференции заявил и. о. директора оператора Объединенной энергосистемы Украины – госкомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Он отметил, что правительство намерено согласовать подписание контракта и привлечь частного инвестора в рамках государственно-частного партнерства для строительства Энергомоста "Украина-ЕС", что предусматривает в течение 20 лет подряд продажу электроэнергии одной частной компании по заранее определенной цене для дальнейшего экспорта в страны ЕС.

"Проект, с нашей точки зрения как оператора системы, который отвечает за все отношения со смежными системами, на сегодня не отвечает интересам государства Украина в части синхронизации украинской энергосистемы с системой Европы", - сказал Ковальчук.

В качестве риска осуществления проекта глава госкомпании отметил, что даже успешная реализация Энергомоста "Украина – ЕС" оставит энергорынок Украины изолированным от европейского и не обеспечит условий для конкуренции, поскольку в итоге откроется только возможность экспортировать электроэнергию с одного блока Хмельницкой АЭС для одной частной компании.

"Мы видим определенные существенные риски и считаем, что есть более целесообразные варианты", – подчеркнул Ковальчук.

По мнению главы "Укрэнерго", единственной возможностью, которая увеличит конкуренцию и допустит европейских игроков на украинский рынок в краткосрочной перспективе до полной синхронизации с ENTSO-E, является строительство вставки постоянного тока (ВПТ) мощностью 600 МВт на границе энергосистемы Украины и Бурштынской ТЭС.

По оценке "Укрэнерго", такой проект может быть реализован за 2,5 года, а ориентировочные затраты составят 150 миллионов долларов, при этом объект окупится уже за год.

При этом строительство ВПТ не означает отказ "Укрэнерго" от полной синхронизации с европейской энергосистемой, а наоборот, облегчит ее и повысит уровень операционной безопасности.

Как сообщал УНИАН, на конкурс по реализации проекта "Энергетический мост "Украина - Европейский Союз" в качестве партнера подала заявку только одна компания - Ukraine Power Bridge Company Limited, зарегистрированная в Ирландии.

Кабинет министров Украины в сентябре 2017 года принял распоряжение о реализации проекта "Энергетический мост "Украина-ЕС", который позволит экспортировать в Польшу и Венгрию электроэнергию, произведенную на втором энергоблоке Хмельницкой АЭС.

В рамках проекта "Энергомост "Украина-ЕС" предполагается переключить энергоблок №2 Хмельницкой АЭС на ENTSO-E (европейская энергосистема) и осуществлять экспорт электроэнергии.

Бурштынский энергоостров - выделенная часть Объединенной энергетической системы Украины, образован Бурштынской ТЭС, Калушской ТЭЦ и Теребля-Рикской ГЭС и прилегающими электрическими сетями.