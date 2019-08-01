"Укргазвыдобування" частично возобновила бурение газовых скважин

Работы возобновлены на 22 объектах.

Дочерняя компания крупнейшего газодобывающего предприятия "Укргазвыдобування" - "Укрбургаз" частично возобновила работы по бурению газовых скважин в связи с получением разрешений на выполнение работ повышенной опасности, сообщает компания.

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"По состоянию на 15:00 31 июля 2019 года филиал "Укргазвыдобування" - БУ "Укрбургаз" частично возобновил работу производственных подразделений по результатам полученных разрешительных документов. На данный момент работы возобновлены на 22 объектах", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 июля "Укрбургаз" временно приостановил работы по бурению газовых скважин в связи с окончанием срока действия разрешений на выполнение работ повышенной опасности.

Справка УНИАН. Буровое управление "Укрбургаз" - крупнейшее буровое предприятие в Украине, в состав которого входят 4 отделения буровых работ, отделение технологического транспорта и спецтехники, которые выполняют полный спектр работ по строительству скважин.

"Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу "Нафтогаз Украины".