"Укргазвыдобування" приостановила бурение газовых скважин

За день до приостановки бурения на скважине в Харьковской области погиб бурильщик.

Дочерняя компания крупнейшего газодобывающего предприятия "Укргазвыдобування" - "Укрбургаз" временно приостановила работы по бурению газовых скважин в связи с окончанием срока действия разрешение на выполнение работ повышенной опасности, сообщает компания.

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"В связи с необходимостью продления срока действия разрешения на выполнение работ повышенной опасности, выданного "Укрбургазу", ряд работ, предусмотренных этим разрешением, с 00:00 29 июля 2019 года временно приостановлены", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что продолжается работа с соответствующими органами по получению указанных разрешительных документов, и выразили надежду на скорейшее получение разрешительных документов для возобновления работ.

Кроме того, в компании сообщили, что в Шебелинском отделении буровых работ "Укрбургаза" в Харьковской области 28 июля в 15:30 произошел несчастный случай, в результате которого погиб бурильщик 1981 года рождения. Событие произошло на скважине № 120 "Приштоковая". В настоящее время ведется расследование несчастного случая.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" в 2018 году увеличила объемы бурения по сравнению с прошлым годом на 30,8% - до рекордных 314 тысяч метров.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу "Нафтогаз Украины".