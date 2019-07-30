Нацкомиссия повторно оштрафовала "Киевоблгаз"

25 июля "Киевоблгаз" был оштрафован за недопуск регулятора к плановой проверке.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), наложила второй в этом месяце максимальный штраф на оператора газораспределительных сетей "Киевоблгаз", входящего в группу "Региональная газовая компания" (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа, за недопуск регулятора к внеплановой проверке.

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Такое решение регулятор принял на своем заседании сегодня, 30 июля.

Регулятор наложил штраф в размере 850 тысяч гривень на "Киевоблгаз" за недопуск представителя НКРЭКУ к внеплановой проверке, которая должна была состояться 19 июля.

В этот раз Нацкомиссия должна была проверить нарушения облгазом норм законодательства, касающихся порядка установления межповерочных интервалов для измерительной техники по категориям, а также порядка предоставления средств измерительной техники на периодическую поверку, обслуживание и ремонт, по жалобе от физического лица.

В пояснении своей позиции "Киевоблгаз" сослался на свое право не допускать должностных лиц к проверке, если органом не была утверждена и опубликована на сайте унифицированная форма акта, который предусматривает перечень вопросов в зависимости от степени риска.

Со своей стороны члены Нацкомиссии отметили, что регулятор является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, целью деятельности которого является государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг, и соответственно не является министерством или другим центральным органом исполнительной власти.

Таким образом, "Киевоблгаз" был уже во второй раз в этом месяце оштрафован на 850 тысяч гривень за недопуск регулятора к проведению мер контроля.

Как сообщал УНИАН, 25 июля НКРЭКУ наложила максимальный штраф на "Киевоблгаз" за недопуск регулятора к плановой проверке.

Национальная комиссия, регулирующая тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг, намерена повторно провести внеплановые проверки 14 газораспределительных компаний, входящих в группу компаний "Региональная газовая компания" бизнесмена Дмитрия Фирташа, на предмет устранения выявленных нарушений по доначислениям в платежках за газ.

По результатам проверки НКРЭКУ уже накладывала максимальный штраф на операторов ГРС и обязывала все компании провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым осуществлялись такие доначисления.

В группе компаний РГК заявляли, что не согласны с результатами проверки и будут оспаривать их в судебном порядке.