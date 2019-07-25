Нацкомиссия оштрафовала два облгаза Фирташа

НКРЭКУ оштрафовала «Киевоблгаз» и «Криворожгаз» на 850 тыс. грн за недопуск регулятора к проверке.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), наложила максимальный штраф на двух операторов газораспределительных сетей, входящих в группу «Региональная газовая компания» (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа, за недопуск регулятора к плановой проверке.

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Такое решение регулятор принял на своем заседании сегодня, 25 июля.

Регулятор наложил штраф в размере 850 тыс. грн на каждую из компаний - «Киевоблгаз» и «Криворожгаз» за недопуск регулятора к проверке без объективных причин.

Как сообщал УНИАН, в июне НКРЭКУ наложила штраф на «Черновцыгаз» структуры «РГК» на 850 тыс. грн за недопуск регулятора к проверке.

Национальная комиссия, регулирующая тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг, намерена повторно провести внеплановые проверки 14 газораспределительных компаний, входящих в группу компаний «Региональная газовая компания» бизнесмена Дмитрия Фирташа, на предмет устранения выявленных нарушений по доначислениям в платежках за газ.

По результатам проверки НКРЭКУ уже накладывала максимальный штраф на операторов ГРС и обязывала все компании провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым осуществлялись такие доначисления.

В группе компаний РГС заявляли, что не согласны с результатами проверки и будут оспаривать их в судебном порядке.