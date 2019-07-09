Из-за оспоренных в суде тарифов "Укрэнерго" вернулся к старым ценам за услуги

В то же время, в компании призвали потребителей оплачивать счета по рекомендованной к оплате сумме, которая рассчитана по новому тарифу.

В связи с приостановлением судом действия тарифов Оператора объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго" на второе полугодие, компания в июле будет выставлять счета за свои услуги по старому тарифу, который действовал ранее, сообщили в "Укрэнерго".

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"Из-за временного прекращения в судебном порядке действия постановлений НКРЭКУ от 07.06.2019 № 954 и № 955 об установлении тарифов ГП "НЭК "Укрэнерго" на второе полугодие 2019, в июле 2019 "Укрэнерго" будет выставлять счета по договорам на свои услуги по тарифу, который действовал до 1 июля 2019 - 57,40 гривни за МВт-ч", - сказано в сообщении.

В то же время в компании подчеркнули, что в счетах появится новая графа "Рекомендовано к уплате", где сумма будет выставляться по новым тарифам на второе полугодие 2019 года (на передачу электроэнергии на уровне 34,74 копейки за кВт-ч и на диспетчерское управление - 0,89 копейки за кВт-ч), утвержденных оспоренными постановлениями.

"Укрэнерго" рекомендует оплачивать счета за свои услуги именно по тарифам, указанным в графе "Рекомендовано к уплате". Это позволит обеспечить выполнение функций, возложенных на НЭК "Укрэнерго" в новом рынке электроэнергии, а соответственно - поддерживать операционную безопасность энергосистемы», - отметили в компании.

Пресс-служба пояснила, что в случае недостатка средств, которые будут поступать в "Укрэнерго", компания не сможет компенсировать гарантированному покупателю его расходы на уплату производителям электроэнергии из возобновляемых источников по "зеленому тарифу" и закупать значительную часть электроэнергии для компенсации технологических потерь в сетях.

Как сообщал УНИАН, в день старта нового рынка, 1 июля, Окружной административный суд Киева принял решение об обеспечении административного иска "Никопольского завода ферросплавов" и приостановил действие постановлений НКРЭКУ №954 и №955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие.

Компания "Укрэнерго" и национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подали апелляционную жалобу на решение суда о приостановке действия новых тарифов "Укрэнерго".

Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил о том, что решение Окружного административного суда Киева о приостановлении действия постановлений регулятора, которыми были установлены тарифы на "Укрэнерго", делают невозможным функционирование новой модели рынка электроэнергии, которая была запущена в Украине 1 июля.

7 июня 2019 года НКРЭКУ утвердила для "Укрэнерго" тарифы на передачу электроэнергии и диспетчерское управление на второе полугодие 2019 года с учетом запуска нового рынка с 1 июля на передачу электроэнергии на уровне 34,74 копейки за кВт-ч и на диспетчерское управление - 0,89 копейки за кВт-ч.