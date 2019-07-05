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Тариф на услуги «Укрэнерго» можно снизить на 38% - Ассоциация энергетики

12:20, 05 июля 2019
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

Об этом говорится в обращении председателя Ассоциации энергетики Украины Александра Трохимця к главе НКРЭКУ.

"Абсолютно реально снизить тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" с нынешних 0,347 грн за кВт-ч. в 0,215 грн за кВт-ч. То есть на 0,132 грн за кВт-ч, или на 38%", - отмечается в обращении.

Ассоциация энергетики Украины предлагает три шага, которые будут способствовать снижению тарифа на услуги "Укрэнерго". В частности, это:

- Покупка "Укрэнерго" электроэнергии для покрытия технологических потерь на аукционах в НАЭК "Энергоатом" по цене 0,57 грн за кВт-ч (предусмотрено по 1,62 грн за кВт-ч.), что позволит снизить соответствующую составляющую в тарифе "Укрэнерго" на 0,037 грн за кВт-ч;

- пересмотр компенсации по PSO производителей электроэнергии из возобновляемых источников в связи с актуализацией объемов ее производства на второе полугодие - с 3,8 млрд КВт-ч до 2,7 млрд КВт-ч (объем, заложенный в тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго"), что позволит снизить соответствующую составляющую в тарифе "Укрэнерго" на 0,084 грн за кВт-ч;

- Рефинансирование вместо возврата кредитов в сумме 653 млн. грн, привлеченных НЭК "Укрэнерго", или определение источником погашения данных кредитов средства, которые компания получает в качестве оплаты за пропускную способность международного сечения на Бурштынском энергоострове, что позволит снизить соответствующую составляющую в тарифе "Укрэнерго" на 0,011 грн за кВт-ч.

Александр Трохимец подчеркнул, что нынешний тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго", который установлен в размере 34,7 коп. за кВт, негативно влияет на рыночную цену электроэнергии для промышленных потребителей. И выразил надежду, что НКРЭКУ примет решение о его снижении до 1 августа текущего года.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.  

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