С запуском энергорынка цены на электроэнергию для населения не изменятся – совет Оптового рынка электроэнергии

09:32, 02 июля 2019
Энергетика
22 0
1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии / фото УНИАН

Об этом заявил член совета Оптового рынка электроэнергии Украины Александр Штипельман

«Предпосылок для роста тарифов нет. Цена для населения не меняется, согласно постановлению Кабмина о ПСО, Энергоатом - 90%, 45% - Укргидроэнерго, часть электроэнергии другой генерации также компенсирует тариф для населения. Так что для населения ничего не меняется», - отметил Штипельман.

Члена совет Оптового рынка электроэнергии отметил стабильность работы в энергосистеме после старта реформы.

«Рынок запущен, рынок работает. Катаклизмов не будет ни в коем случае. Те, кто до введения рынка показывал отсутствие топлива, сегодня вся генерация показывает наличие топлива. Это первый вопрос. Второе. Рынок и оператор рынка работают в штатном режиме, никаких замечаний нет, все вопросы решаются ежесекундно, генерации и оператор Укрэнерго все время на связи, катаклизмов нет и не будет», - заверил Штипельман.

1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году. Результаты первых торгов свидетельствуют об успешном старте энергореформы. Такое мнение высказал директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов. По его словам, в течение последних двух суток перед запуском новой модели оптового рынка э/э персонал "Оператора рынка", отвечающего за функционирование РСВ и внутрисуточного рынка (ВСР), работал круглосуточно, чтобы обеспечить своевременное начало операций, которые предполагает новая модель рынка э/э.   

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter