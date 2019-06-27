Только благородный бокс: топ-менеджер «Нафтогаза» Фаворов не хочет боя без правил с Насаликом

Ранее Фаворов предложил министру энергетики встретиться на боксерском ринге в Одессе 6 июля, чтобы разрешить спорные вопросы.

Руководитель газового интегрированного бизнеса компании «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов настаивает на том, что его поединок с министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом должен вестись по правилам бокса.

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Таким образом Фаворов отреагировал на предложение Игоря Насалика провести «мужской разговор» – бой без правил на ринге. При этом Насалик не уточнил, идет ли речь о поединке по правилам MMА, техники которых часто ошибочно называют «боями без правил».

До этого топ-менеджер «Нафтогаза» предложил министру энергетики встретиться на боксерском ринге в Одессе 6 июля, чтобы разрешить спорные вопросы.

В своем ответе Насалику Фаворов высказал ряд критических замечаний министру и его министерству.

«Бои без правил – это наши бесконечные обращения к Вашему министерству и правительству, бесконечные и безуспешные попытки получить лицензии, согласовать инвестиционные планы и т.д.

Бои без правил – это когда возглавляемая Вами межведомственная комиссия ставит под сомнения результаты открытого конкурса на лицензии на условиях СРП и победу в нем государственной компании.

Бои без правил – это когда Ваш советник раздает членам комиссии свою фантастическую версию итогов конкурса, в которой фигурируют частные компании, предложившие намного худшие условия, чем Укргазвыдобування. Когда назначенные Вами же эксперты подвергаются давлению и угрозам за своё мнение и нежелание проголосовать за эту фантастическую версию», – заявил он.

По словам Фаворова, он готов встретиться с Насаликом «в двух поединках». Первый – публичная дискуссия о развитии украинской газовой отрасли. Второй бой – «благородный бокс как "искусство, в котором два джентльмена доказывают свою правоту посредством жестов».

«Бой по правилам, а не хулиганство. Можем об инвестициях и лицензиях, можем через боковые удары. Готов рассмотреть любую удобную для Вас дату!», – заключил он.

Отметим, СМИ сообщали, что в 2009 году Насалик завоевал "золото" на открытом чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа, а в 2013 - взял "бронзу" на чемпионате Украины по бодибилдингу по версии WBPF в категории "Ветераны".