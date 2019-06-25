Ринг - так ринг: Насалик предложил топ-менеджеру «Нафтогаза» бой без правил

Ранее Фаворов предложил министру энергетики Насалику встретиться на боксерском ринге в Одессе.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик согласился на предложение руководителя газового интегрированного бизнеса компании «Нафтогаз Украины» Андрея Фаворова решить спорные вопросы на боксерском ринге.

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Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

«Уважаемый Андрей Фаворов, я готов встретиться с вами на ринге. Но давайте будем мужчинами! Оставьте свои белые воротнички для института «благородных девиц». Вызываю вас на «мужской разговор» - бой без правил. Вы же мужчина, как пишут ваши сторонники в комментариях, поэтому у вас достаточно тестостерона», - написал министр.

«С местом и временем определимся. Жду вашего ответа в течение 48 часов», - добавил он.

При этом Насалик предложил предварительно определить, за что друг друга бить.

«Во-первых, несете ли вы полную ответственность за работу «Укргазвыдобування» с конца 2016 года по февраль 2019 года и, в частности, утилизацию тех 40 млрд грн, которые вы содрали с помощью тарифов на газ под видом увеличения добычи газа? Во-вторых, отстояли вы свою честь после обвинения вас в коррупции вашим коллегой Юрием Витренко? Ведь за честь (можно) драться только с человеком, который тоже имеет честь», - написал министр.

Ранее Фаворов предложил министру Насалику встретиться на боксерском ринге в Одессе.