Украина потеряла 10 миллиардов из-за теневого рынка нефтепродуктов - нефтегазовая ассоциация

В частности, в сегменте дизельного топлива теневой рынок составляет 20%, а сжиженного газа - 50%.

Потери государственного и местных бюджетов от теневого рынка нефтепродуктов в Украине в 2018 году оцениваются в 10 миллиардов гривень, сообщила пресс-служба Нефтегазовой ассоциации Украины.

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Согласно сообщению, на данный момент в Украине нелегально работают как минимум 1500 заправок и неопределенное количество складов нефтепродуктов.

"Объем реализации топлива через нелегальные заправочные пункты достигает 40 тысяч тонн в месяц. Теневой рынок, в частности, в сегменте дизельного топлива, составляет 20%, а сжиженного газа - 50%. Прогнозные потери государственного и местных бюджетов в 2018 году составили около 10 миллиардов гривень", - говорится в сообщении.

В ассоциации подчеркнули, что таких объемов нелегального оборота нефтепродуктов не существует ни в одной из соседних стран - ни в Европе, ни в СНГ.

Отмечается, что, изучив мировой опыт контроля за оборотом топлива, Нефтегазовая ассоциация вместе с участниками рынка, специалистами Минфина и ГФС разработали план законодательных изменений, которые позволят значительно уменьшить теневой рынок топлива. Такие изменения были одобрены Верховной Радой Украины в виде закона №2628 от 23 ноября 2018 года.

"Однако, 19 июня 2019 года на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман решил затормозить необходимую для рынка реформу системы контроля за оборотом нефтепродуктов за две недели до имплементации и через полгода с момента принятия закона. В результате проект постановления отправили на доработку… Это означает, что в очередной раз реформа, которая может привести к резкому сокращению объемов теневого рынка топлива, увеличению налоговых поступлений и улучшению качества нефтепродуктов для потребителей, будет провалена", - говорится в сообщении пресс-службы.

Нефтегазовая ассоциация призывает руководство страны не допустить дальнейшего погружения нефтегазового рынка в тень, снижения доходов в бюджеты Украины и уровня безопасности граждан.

"Срыв внедрения реформы по контролю за оборотом нефтепродуктов, которая должна стартовать с 1 июля 2019, – недопустим", - отметили в ассоциации.

Как сообщал УНИАН, ранее Европейская Бизнес Ассоциация призвала парламент перенести с 1 июля 2019 года на 1 января 2021 года срок внедрения новой системы администрирования акцизного налога на топливо и спирт этиловый из-за неготовности нормативной базы к запуску новой системы.

23 ноября 2018 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов» №2628-VIII, которым с 1 июля 2019 года в корне меняются принципы и система администрирования акцизного налога по реализации топлива.