По словам президента, никто Украине не будет «выкручивать руки».

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Киев и Москва в ближайшее время договорятся о транзите российского газа по территории Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине.

«Вы знаете, что у нас заканчивается контракт (по транзиту российского газа через Украину - УНИАН) в конце этого года, но сейчас мы ведем переговоры, и я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся. И никто Украине не будет, простите за такие слова, выкручивать руки», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявлял, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины в мае после избрания нового президента, как предполагалось ранее, при этом РФ также не согласовала и переговоры на июнь.

21 января в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года.

24 апреля вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что очередной раунд переговоров в формате Украина - Россия - Европейская комиссия относительно транзита российского газа через Украину после 2019 года может состояться в конце мая, сразу после избрания нового президента.

20 мая после инаугурации Зеленского Шефчович заявил, что Европейский Союз намерен как можно скорее возобновить трехсторонние переговоры относительно транзита голубого топлива.