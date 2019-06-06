Применение штрафов за хранение топлива без лицензии отсрочили

Ранее планировалось с 1 июля ввести штрафы в размере 500 тысяч гривень.

Верховная Рада отсрочила до 31 декабря 2019 года применение к субъектам хозяйствования штрафов в случае хранения горючего без наличия соответствующей лицензии.

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За это решение проголосовали 239 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметила глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, многие предприятия до сих пор не получили соответствующие лицензии.

«У нас с 1 июля начнут действовать положения по лицензированию оборота топлива. Однако во время подготовки к реализации этого законопроекта оказалось, что большое количество субъектов хозяйствования, особенно – предприятия агропромышленного комплекса, горнодобывающие, автотранспортные предприятия - не имеют некоторых из необходимых документов, чтобы получить лицензию на право хранения топлива, а штрафы, которые начнут применяться с 1 июля, составляют 500 тысяч гривен», - сказала она.

Справка УНИАН. Изменения относительно введения с 1 июля 2019 года лицензирования производства, оптовой, розничной продажи и хранения топлива, были приняты в конце 2018 года.