Аграриев могут оштрафовать на полмиллиона гривень

Фискальная служба будет штрафовать аграриев на 500 тысяч в случае неоформления до 1 июля лицензии на хранение топлива.

Государственная фискальная служба будет штрафовать аграриев, которые до 1 июля не успеют оформить лицензию на хранение топлива, на 500 тысяч гривень, сообщила пресс-служба общественной организации "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР).

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В сообщении сказано, что с 1 июля 2019 года вступают в силу изменения, внесенные Законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов". Изменения касаются, в том числе и аграриев в части хранения топлива на агропредприятиях.

"В соответствии с ними аграрии до 1 июля должны получить лицензию на хранение топлива на своей территории", - отметили в ассоциации.

По словам заместителя ВАР по вопросам налоговой политики Ольги Богдановой, чтобы получить лицензию, необходимо подать документы, подтверждающие право собственности или право на пользование земельным участком, где находится резервуар с топливом; акт введения в эксплуатацию и акт готовности объекта; разрешение на начало выполнения работ повышенной опасности и начало эксплуатации машин, механизмов и оборудования повышенной опасности.

"Однако большинство аграриев не успевают к 1 июля оформить нужные документы. Об этом свидетельствует опрос, который мы проводили среди членов ВАР. В нем приняли участие более 100 агропредприятий. И практически 97% ответили, что у них нет полного комплекта документов и они не смогут к 1 июля их получить. А штрафная санкция за отсутствие лицензии - полмиллиона гривень", - подчеркнула Богданова.

В пресс-службе отметили, что участники общественной организации надеются на оптимальное для всех сторон решение этого вопроса налоговым комитетом парламента и отсрочку штрафных санкций, поскольку сейчас сезон полевых работ и аграрии во многих регионах вынуждены пересевать поля из-за частых ливней, которые смыли посевы.

Справка УНИАН. Изменения относительно введения с 1 июля 2019 года лицензирования производства, оптовой, розничной продажи и хранения топлива, были приняты в конце 2018 года.