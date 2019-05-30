Суды в ЕС рассмотрят арест активов «Газпрома» по иску «Нафтогаза»: названы даты слушаний

Слушания об аресте активов «Газпрома» запланированы на июнь и декабрь.

Предварительные слушания по иску НАК "Нафтогаз Украины" об аресте активов "Газпрома" в Люксембурге запланированы на июнь 2019 года.

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Об этом говорится в квартальной отчетности российской компании по МСФО, передает liga.net.

В апреле "Газпром" для защиты своих прав обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс.

Также "Газпром" 24 мая обжаловал в Апелляционном суде Люксембурга решение люксембургского суда от 12 марта о признании и приведении в исполнение на территории Люксембурга арбитражного решения по транзиту. Дата рассмотрения апелляции не назначена.

Согласно отчетности компании, слушания в суде Нидерландов по аналогичному делу состоятся в декабре 2019-го.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в размере 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди активов, которые интересуют украинскую сторону - акции компаний - операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».