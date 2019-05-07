«Роснефть» и «Лукойл» начали процедуру получения разрешений на поставку топлива в Украину - СМИ

Напомним, Россия изменила процедуру получения разрешений на поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину.

Крупнейшие поставщики дизельного топлива и сжиженного газа в Украину компании «Роснефть» и «Лукойл» начали процедуру получения разрешений на экспорт топлива в Министерстве экономики России, согласно постановлению российского правительства от 18 апреля 2019 года.

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Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источники в трейдерской среде.

«Роснефть» подала документы, аналогичный процесс начал и «Лукойл», — сказал собеседник, пожелавший остаться инкогнито. По его информации, на сегодня уже есть полное понимание новой процедуры.

В компании Proton Energy Group S.A., выступающей экспортером нефтепродуктов «Роснефти» в Украину с 2016 года, сказали, что в рамках процедуры предоставили «Роснефти» всю необходимую документацию.

«Мы предоставили полный пакет документов, которые были запрошены у нас «Роснефтью». Мы настроены полностью выполнить свои обязательства перед украинскими контрагентами в рамках подписанных терм-контрактов на 2019 год», — заявили в компании.

Напомним, 18 апреля 2019 года правительство РФ расширило санкции в отношении поставок нефти и нефтепродуктов в Украину. В частности, был введен запрет на экспорт нефти, дорожных битумов, моторных и некоторых других видов масел, а также нефтехимического сырья (этилена, пропилена, бутилена и бутадиена и пр.).

Поставки наиболее массовых экспортных позиций — дизтопливо и сжиженный газ — с 1 июня будут осуществляться по специальным разрешениям Минэкономики РФ, тогда как ранее данный процесс контролировала Федеральная служба экспортного и технического контроля РФ.

В 2018 году из России было поставлено 2710 тыс. т дизтоплива и 502,5 тыс. т сжиженного газа, что составило соответственно 42% и 29% от баланса рынка.