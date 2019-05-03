В "Нафтогазе" заявили о начале переговоров России с Украиной по транзиту газа

По мнению главы "Нафтогаза", "Газпром" не успеет построить и запустить обходные газопроводы до конца действия контракта.

Россия начала переговоры с Украиной о продлении транзита газа после проведения выборов президента.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

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"Как мы и ожидали, Москва начала переговоры о продлении транзита газа сразу после завершения выборов в Украине. Этот раунд провел российский президент из далекого Пекина. О потребности России в транзите и готовности "Газпрома" заключать контракт на стандартных европейских условиях, конечно, не было ни слова. Было о том, как Украина замерзнет", - подчеркнул он.

По мнению главы "Нафтогаза", "Газпром" не успеет построить и запустить обходные газопроводы до конца действия контракта, в то же время, в отличие от 2009 года, Россия не может перекрыть Украине газ.

"Газпром" должен деньги "Нафтогазу", а не наоборот. Украина внедрила у себя законодательство ЕС, которое устанавливает четкие правила и требования пользования газовой инфраструктурой. Собственно, ни у "Газпрома", ни у "Нафтогаза" значительного поля для маневра нет", - отметил Коболев, назвав заявления Путина "артподготовкой перед следующими трехсторонними переговорами в мае".

Как сообщал УНИАН, руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допускает, что транзит российского газа Украиной может быть полностью приостановлен в 2020 года.