Транзит российской нефти через Украину могут возобновить в мае

В первой декаде мая южное направление нефтепровода "Дружба" может восстановить стабильную работу по перекачке нефти европейским потребителям.

В ходе переговоров операторов нефтетранспортной системы "Дружба" представители России обязались возобновить транзит качественной нефти по нефтепроводу с 3 мая 2019 года, сообщила пресс-служба оператора нефтетранспортной системы Украины - государственной компании "Укртранснафта".

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Согласно сообщению, 26 апреля в Минске завершились переговоры операторов нефтетранспортной системы "Дружба" по возобновлению работы нефтепровода.

Отмечается, что стороны обсудили предложения относительно возможных путей урегулирования ситуации, возникшей из-за временной остановки нефтепровода "Дружба", и определили техническое решение.

"Со своей стороны представители Российской Федерации обязались возобновить транзит качественной нефти по нефтепроводу с 3 мая 2019 года. Следовательно, в первой декаде мая южное направление "Дружбы" может возобновить стабильную работу по перекачке нефти европейским потребителям", - сказано в сообщении.

"Со своей стороны представители Российской Федерации обязались возобновить транзит качественной нефти по нефтепроводу с 3 мая 2019 года. Следовательно, в первой декаде мая южное направление "Дружбы" может возобновить стабильную работу по перекачке нефти европейским потребителям", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во встрече принял участие председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, первый вице-президент компании "Транснефть" Максим Гришанин, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель гендиректора по товарно-транспортным операциям "Транснефть-Дружба" Владимир Росляков, генеральный директор "Укртранснафты" Николай Гавриленко, президент PERN S.А. Игорь Василевский.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля оператор нефтетранспортной системы Украины - компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь - Броды".

Такое решение компания, в частности, приняла, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины. Согласно условиям этого договора, "Укртранснафта" имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не выполнила свои обязательства.

22 апреля "Укртранснафта" усилила контроль качества нефти, транспортируемой через территорию Украины, в связи с сообщениями от белорусских нефтетранспортных компаний о зафиксированном ухудшении качества нефти, поступающей из России.

19 апреля "Гомельтранснефть Дружба" (Республика Беларусь) сообщила "Укртранснафте" о поступлении с технологического участка магистрального нефтепровода "Транснефть - Дружба" (Российская Федерация) нефти с ухудшенными показателями качества.

Справка УНИАН. Компания "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 километров, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тысяч кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тысячи кВт.