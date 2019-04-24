"Северный поток-2" угрожает привлечь ЕС к суду за новые газовые правила - СМИ

Исполнительный директор Nord Stream 2 написал в письме президенту ЕК, что, если российский трубопровод не станет исключением из новых газовых правил, то "это будет дискриминацией в отношении инвестора".

Компания, что стоит за газопроводом "Северный поток 2", угрожает подать в Суд ЕС, если ей не удастся избежать новых положений, которые, по ее словам, ставят под угрозу миллиарды евро, инвестированные в проект.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

"Исполнительный директор Nord Stream 2 Матиас Варниг написал в письме президенту Европейской комиссии Жан-Клода Юнкеру, что, если трубопровод не будет иметь права на отступление от новых газовых правил, "это мероприятие будет дискриминационным (в отношении Nord Stream 2, - Ред.) как к инвестору". Также, по его словам, ЕС может нарушить международный договор", - говорится в сообщении.

Напомним, Европейский парламент принял обновленную Газовую директиву ЕС, которая также будет применяться к трубопроводам из третьих стран, таких как "Северный поток-2" российского "Газпрома".

"Поскольку добыча и транспортировка газа не могут находиться под контролем одной компании, "Газпрому" придется отказаться от права собственности на трубопровод на территории ЕС, и открыть использование трубопровода для третьих сторон. Это может иметь большие экономические последствия для Nord Stream 2", - подчеркивает издание.

Согласно директиве, новые трубопроводы могут быть предметом исключений, но они должны быть одобрены Европейской комиссией и подлежать строгим условиям.

Nord Stream 2 утверждает, что имеет право на исключение, применяющееся к трубопроводам, которые уже "завершены". Ожидается, что новый закон вступит в силу этим летом.

Представитель Комиссии сказал: "Трубопровод должен быть готов к коммерческой эксплуатации к дате вступления в силу измененной директивы, чтобы рассматривать его как существующий трубопровод в соответствии с новым законодательством. Сомнительно, начнет "Северный поток 2" будет действовать до вступления в силу измененной директивы".

Nord Stream 2 заявила, что уже инвестировала свыше 5,8 миллиарда евро в планирование и строительство проекта в 10 миллиардов евро. Она уже проложила более 1 тысячи километров трубопровода, но до сих пор требует разрешения Дании.